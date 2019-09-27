與爸爸劉畊宏共同參加親子實境秀《爸爸去哪兒5》而爆紅的小泡芙圈粉無數，跟著爸爸一起到賽車電影《叱咤風雲》劇組探班，劉身為電影《叱咤風雲》出品人之一，去年在自己生日時帶一家五口老婆王婉霏、大兒子劉宇恩、小泡芙和小女兒珊珊一起到電影拍攝現場探班，哥哥宇恩看到賽車超興奮搶著上駕駛座體驗當一日賽車手，小泡芙則是立馬化身「迷你車模」，讓媽媽拍了好幾張長腿模照。

劉畊宏為該片出品人，時常現身現場關心拍攝，甚至為電影軋一角變身職業賽車手，探班當天剛好是他與導演陳奕先兩人的生日，劇組用心為兩人準備蛋糕一同慶生，拍攝當天現場位在台中麗寶國際賽車場，天氣炎熱，小泡芙一身亮紅色細肩洋裝搭配圓頂遮陽帽模樣非常清新可愛。

劉畊宏透露自己與導演陳奕先為籌備《叱咤風雲》花了長達6年的時間，兩人的緣分也從合作關係變成朋友甚至鄰居，劉也說明兩人會有籌備這部電影的念頭是來自於與導演「聊出故事」開始，希望透過導演本身是賽車手的角度來反轉「賽車就是飆車」的錯誤觀念，劉說：「我們想拍的不只是賽車，而是『運動賽車』，為什麼全世界這麼多人瘋賽車？他們的運動精神和理念可以透過電影來帶觀眾認識這個運動，期待《叱咤風雲》可以帶給華人一個全新的賽車視野。」

(中時 )