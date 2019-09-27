鴻海集團創辦人郭台銘雖然宣布不參與連署競選總統，但是近日又傳出將爭取親民黨門票，不放棄2020。對此，郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜表示，郭先生的人生劇本完全沒有這方面規劃，這是完全沒有的事。

蔡沁瑜說，這個傳聞其心可議，不知道是從哪裡出來，想造成什麼效果或目的我們完全不得而知。郭先生講過要參選就是獨立參選，不參選的話就沒有這方面考量。

針對區域立委佈局，蔡沁瑜表示，郭柯還是朝合作的方向努力。郭陣營近期都在接觸人選，或許下週是個公佈的好時間點，但還是比較傾向民眾黨提他們的，我們提自己的，之後在協調溝通；而在不分區立委的部分，郭陣營推人選給民眾黨，也是考慮方向。

台北市政府顧問蔡壁如也明確指出，郭董表示過可以協助民眾黨候選人站台或是共掛看板，如果郭董有推出立委候選人，我們兩邊也會合作。

蔡沁瑜說，結盟就是基於合作態勢一起來討論，未來立委佈局會進一步溝通討論，看哪一個地區有需求我們就配合，並沒有誰在主導的問題，我們一起邁進，希望中道主流的力量能在立法院成型。

(中時 )