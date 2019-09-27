老闆娘將疑似半截青蛙掰是「鱘龍魚背鰭」，網諷：「那麼一個便當可能要賣1500元」。（示意圖／新北市漁業處提供）

一名女網友昨吃便當時，驚嚇看到疑似「半隻青蛙」，老闆娘的處理方式竟然是直接「徒手捏爆」，還掰 是蟳龍魚背鰭，網見文後笑說：「一個便當可能1500元吧！」。

原PO在臉書「爆怨公社」中發文「你們可以看出來這是什麼嗎？」，說自己26日買了一個便當，吃到一半時，發現菜裡面有疑似「半截青蛙」不明物體，還可見2隻腳和蛙蹼，嚇得不敢再吃，立刻打電話跟店家反應，老闆娘要她帶回便當檢查。

結果一到店裡老闆娘就把她拉進廚房檢查，老闆娘一看到「不明物體」就徒手捏爆，還一派輕鬆說「這是 鱘龍魚的背鰭啦！那很貴的膩！你們真是少見多怪。」。PO心想，只要吃了不會生病就好，不過還是詢問網友們怎麼看。

網友看到照片一致認為是青蛙的下半身，紛紛留言「這很明顯就青蛙吧」、「傻眼，是要毀屍滅跡嗎」、「不愧是老司機」、「青蛙的上半身被你吃了嗎」。另有人質疑，若如老闆娘所說有賣鱘龍魚便當，那麼一個便當可能要1500元吧！

(中時電子報)