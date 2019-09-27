日本新任外務大臣茂木敏充在美國紐約與中國外交部長王毅會談，雙方確認將積極合作推動發展；不過，茂木與南韓外交部長康京和會談時，日韓爭議依舊難解，只能各自陳述立場。

日本放送協會（NHK）報導，茂木訪問紐約時在當地與王毅首度會談，為了讓中國國家主席習近平能順利在明年春天以國賓身分訪問日本，雙方向繼續透過部長等高層往來，開創日中新時代。

王毅在會談中說，希望跟茂木一起構築良好的合作關係，並透過共同努力，跨越兩國關係的困難，推動雙方持續性與安定性發展。

茂木說，日中兩國對地區及國際社會同負重大責任，也有許多應合作的課題，希望能夠共同努力。

另一方面，在日韓關係惡化的情況下，茂木首度與康京和會談，但對日韓難解的「前徵用工」（遭日本企業強徵的南韓勞工）等議題，只能停留在各自陳述既有立場的階段。

這場日韓外長會談持續約50分鐘，有關前徵用工爭議，茂木要求南韓應盡速改正違反國際法的狀態；康京和則重申南韓政府尊重司法判決的立場。

至於南韓決定終止日韓軍事情報機密保護協定（GSOMIA）及日本強化對南韓出口管制等，雖然兩人都有交換意見，但仍堅持各自立場。

不過，兩人也確認構築日韓未來關係的重要性，及在因應北韓問題上應進行合作。

(中央社)