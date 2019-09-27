年年秒殺的深坑多福宴，將於10月9日在深坑老街熱鬧開宴，新北市經發局指出，這次推出史上最多18道豐富料理，一次網羅豪華料理及經典小吃，也串聯石碇及坪林安排超值一日遊程，再加碼逛台北市立動物園、公車站牌打卡送深坑老街商品抵用券等優惠活動，要民眾在國慶連假「嗨起來！」

新北市副市長吳明機表示，深坑多福宴邁入第6屆，這次以「原味覺醒」為訴求，從記憶中的豆腐原味出發，搭配在地多元發展百變多樣的豆腐美食，推出史上最狂18道料理，出菜數歷年最多，保證值回票價。

吳明機說，這次串聯石碇及坪林觀光資源，並促成雙北合作，加碼台北市立動物園、欣欣客運旅客到深坑遊玩限量優惠，將客源導入深坑，帶動當地客群多元化及年輕化。

經發局表示，本次深坑多福宴網羅在地店家熱賣美食，包含麻辣臭豆腐鍋、蟹黃豆腐煲及豆腐羹等，還有炸臭豆腐、烤皮蛋臭豆腐等特色小吃，從讓饕客吮指的豪華料理到回味無窮的經典小吃，大宴小酌一應俱全，再加上豆腐冰淇淋及豆腐冰粽等創意甜點，讓民眾一次嚐遍蒸、炸、煮、炒、烤、燴、煨等多元料理。

經發局指出，歷年深坑多福宴往往一開賣就秒殺，本次活動改以抽籤方式販售，從9月27日中午12時起至9月30日中午12時止開放登記報名，每桌10人份只要3999元，限量46桌，錄取名單將於10月3日前在經濟發展局官網公告。

若不想抽籤碰運氣，也可報名參加多福宴一日套裝遊程，白天暢遊石碇、坪林景點及DIY手作體驗，晚上再到深坑享用多福宴美食，每人優惠價只要998元，千元有找，限量40個名額。

國慶連假期間10月10日至10月13日只要憑台北市立動物園入園戳章，或與位於老街旁的欣欣客運隱藏站點「深坑總站」站牌合照打卡，就可兌換深坑老街30元消費抵用券，限量500份，詳洽新北經發局官網。

(中時 )