一名疑似患有失智症狀的93歲劉姓老婦27日上午出門晨運，竟不知何故呆坐在桃園市平鎮區延平路車道安全島上，因當時正值上班時間，來往車流量十分龐大、十分危險，還好老婦被執行交整勤務的宋屋派出所員警發現，立即將老婦帶往安全處所，並透過人臉辨識系統，順利將老婦護送返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，27日上午7點許，警員王鈞民及女警吳曉玲行經平鎮區延平路三段，正準備至延平、台66執行交整勤務時，竟發現路中間安全島上坐著一名老婦，員警嚇得急忙掉頭上前關心，發現這名老婦表情呆滯且無法言語。

因當時正值上班時段，來往車流量非常龐大，警方至老婦身旁詢問了解時，老婦面對警方的問話都支吾不詳、言語模糊，連自己的名字及住處都答不出來，警方立即先將老婦帶至安全處所，並使用人臉辨識系統，確認老婦身分。

家住在平鎮區新光路的老婦兒子，見母親晨運遲遲未歸，也急著騎著機車外出找尋，好巧不巧的就在路口，看見警用機車載著老婦緩緩往住家方向前進，劉姓老婦兒子當下將警用機車攔了下來，老婦兒子得知母親剛剛險象環生被警方救援後，頻頻向警方道謝，還好有眼尖的員警發現，不然後果不堪設想。

(中時 )