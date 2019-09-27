桃園農博交通管制措施籲民眾留意。(楊梅警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園農博交通管制措施籲民眾留意。(楊梅警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

為期30天的2019桃園農業博覽會28日登場，桃園市政府警察局楊梅分局，為有效紓解農業博覽會帶來大量遊客及車潮，將依主辦單位之交通規劃全力執行相關疏導管制勤務，請民眾多加配合。

相關交通管制措施如下：

一、活動時間：108年9月28日至108年10月27日。

二、管制時間：108年9月28日至108年10月27日每日8時至18時

三、管制內容：

(一)一維管制：

１、管制範圍：台15線51.3公里至永平路以南，永平路以西（含永平路），台15線51.9公里至永平路以北，台15線以東（不含台15線）。

２、管制方式：

(１)可進入及停車之車輛：執行任務之警車、消防車、救護車、其他救援車輛及持停車證之車輛。

(２)僅可進入之車輛：持工作證、通行證之活動作業車輛。

(３)前揭車輛以外之汽、機車禁止進入及停放。

(二)二維管制：

１、管制範圍：台15線51.1公里至保安路以南，保安路以西（保安路），台15線52公里至保安路以北，台15線以東（不含台15線）。

２、管制方式：除執行任務之警車、消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛（憑工作證、通行證、停車證辨識）及持通行證車輛外，禁止汽、機車輛進入及停放。

(三)雙側禁止臨時停車管制：

１、管制路段

(１)平日及假日：

甲、台15線51公里至52公里。

乙、桃93線東興路（台61線至縣道114）。

丙、大潭停車場周邊：觀音區大潭三路、保生十街。

丁、海大停車場周邊：觀音區環南路（桃科二路至桃科三路）、桃科一路、桃科二路、桃科三路、科技路、科技二路。

戊、永安北岸停車場周邊：新屋區中山西路三段（台61線往西）、永安漁港北岸新港路、濱海路251巷。

(２)主題夜活動（108年10月5日、10月10至12日、10月18至19日、10月25至26日）：

甲、桃93線東興路（台61線至縣道114）延長管制時間至20時。

乙、大潭停車場周邊：觀音區大潭三路、保生十街延長管制時間至20時30分。

丙、永安北岸停車場周邊：新屋區中山西路三段（台61線往西）、永安漁港北岸新港路、濱海路251巷延長管制時間至20時30分。

２、管制方式：除執行任務之警車、消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛（憑工作證、通行證、停車證辨識）外，雙向禁止汽、機車停放。

(四)單行管制：

１、管制路段：

(１)新屋區永平路（東興路至中山西路）。

(２)新屋區保安路（東興路至中山西路）。

(３)新屋區永安漁港北岸新港路、濱海路251巷（僅假日）。

２、管制方式：除執行任務之警車、消防車、救護車、其他緊急救援車輛，禁止汽、機車逆向行駛。

(五)轉向及通行管制：

１、管制路段：

(１)觀音區桃科三路禁止左、右轉進入科技路、環南路。

(２)桃科二路(台61線往南方向)禁止直行桃科二路(環南路以南路段)。

(３)台61線：

甲、禁止左、右轉桃93線東興路。

乙、禁止左轉桃114線中山西路。

丙、永安交流道下匝道禁止左轉新屋區濱海路251對面缺口（台61線53.8公里處）。

２、管制方式：除執行任務之警車、消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛（憑工作證、通行證、停車證辨識）外，禁止汽、機車行駛。

(六)大客車專用道（如附圖5）：

１、管制路段：台15線51公里至51.8公里（南向）。

２、管制方式：管制路段內側第一車道為大客車專用道，除大客車、執行任務之警車、消防車、救護車、其他緊急救援車輛得通行外，禁止一般車輛通行。

四、管制時間及管制內容均得視人車疏運情形及實際需求機動調整。

(中時 )