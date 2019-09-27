雲林縣政府昨啟動第3階段秋行軍蟲防疫，一發現蟲害立即補助農民噴藥，以減少損失。農委會副主委陳駿季今（27）日表示，目前仍在第2階段，地方步調應與中央一致。第3階段是由農民自主防疫，如果方法不當，施藥錯誤，造成疫情擴大，影響及其他縣市，防檢局長馮海東表示，屆時可對地方政府究責。

陳駿季說，秋行軍蟲是在6月8日啟動第1階段防疫，主要是焚燒、掩埋，後來發現成蟲，即於6月18日進入第2階段，實施強制噴藥。兩階段執行重點都是農民應加強巡田，發現蟲蹤立即通報，由防疫單位鑑定後再噴藥，工錢與藥錢都由中央補助，農民不用花錢。而且從鑑定結果到噴藥防治只需2天，損失應不致過度加劇。

第2階段防疫期間，防檢局一直在進行藥效評估，目前已完成有關玉米的11種藥劑、高梁10藥劑的藥效評估，陳駿季說，這些都是為了進入第3階段農民自主防疫做準備。值得注意的是，下一階段便視為一般防疫，必須與秋行軍蟲共存，農委會就不再提供補助。因此地方政府不宜自行啟動下個階段防疫步驟，以免增加農民的負擔。

陳駿季強調，雲林縣玉米受害災情較大，主要是種植硬質玉米、青割玉米，農民平常採取粗放耕作，較少巡查，以致災情慘重。其實只要加強巡田、隨時通報，秋行軍蟲疫情就可控制在第2階段，由中央來協助施藥。

防檢局擔心，即使地方政府目前可提供噴藥補助，但萬一農民噴錯藥，造成疫情無法收拾就麻煩了，因此現階段中央、地方步調應該一致。

此外，農糧署副署長莊老達表示，依規定硬質玉米每公頃可補助6萬元，但產量須達到2500公斤，如果受秋行軍蟲危害無法達到，仍會考慮下修目標。但希望農民確實執行防疫工作，配合規定，加強巡田與通報。

(中時 )