親民黨立法院黨團今日召開記者會指出，目前外送平台產業蓬勃，但卻缺乏法規保障外送員的勞動權益以及消費者的食安等權益，因此呼籲政府應該介入制訂相關辦法，不要總是等到發生事情時再來管理。

親民黨團總召李鴻鈞指出，我國每年有近225億元的外送餐飲商機，而目前全台有250家的外送餐飲業者，近來業績成長最快的是結合新創產業的「外送平台」，五大家外送平台業者宣稱合作的外送員加起來將近六萬人，即每天有多達六萬台的摩托車輪流在街上跑來跑去。

李鴻鈞表示，外送平台宣稱這些外送員都是他們的合作夥伴，也就是「承攬」關係，在這種基準下，勞工不受勞基法規定，因此無須依照規定強制為外送員投保。但基隆市警察局統計上半年外送員已發生20多起事故。由於勞資關係定義不明，無法參加職災保險，這些外送員必須承擔巨大的風險，一旦發生交通事故，美食平台不需要為外送員事故負責，且外送員的自用車被做為營業用途，導致個人保險無法理賠。

李鴻鈞主張平台業者對外送員有一定的約束性，對於外送員遲到、態度不佳有懲罰機制，就有指揮監督意味，應該依照民法中的482條所稱的「雇傭」關係，才有獲得完整勞工權益保障的空間。

此外李鴻鈞提到今年五月間，行政院消保處與台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市及高雄市等六縣市消保官及衛生機關抽查了26家與外送平台合作的餐廳，結果僅五家食安合格。雖然食品安全的責任多落在製作餐飲的業者本身，但外送平台也應善盡把關篩選責任，否則消費者根本不知道外送來的餐飲是否衛生安全。另外，政府機關也應該擬定「宅配食品外送的定型化契約」，或是強制載明外送餐點逾時不候的處理方式，保障消費者權益 。

另外，有關「新創產業的管理」。李鴻鈞表示，依照交通部規定，新創平台必須註冊「汽車貨運業」，才能擁有外送宅配送餐的資格。依照配送的型態來看，這些平台配送的餐點並不是自家的產品，而是配送其他餐廳的餐飲，物流的態樣不同，因此必須另外申請註冊才能進行這項業務。但截至目前，依照親民黨團調查的結果，無論是UberEats、FoodPanda，都沒有依照規定申請，每次被查到開罰也不過5到15萬元。

親民黨立委陳怡潔也說，政府對面外送美食餐飲平台的崛起，所衍生問題的回應實在太慢了，導致現行法規跟不上新興型態的「零工經濟」、「平台經濟」，而引發「勞動安全」、「道路安全」、「食品安全」都出現了漏洞。

(中時 )