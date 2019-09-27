盧秀燕表示，機組如果不汰舊的話，中火會變成全世界最大的燃煤電廠，這件事情絕對不能妥協。（台中市府／盧金足台中傳真）

中火力發電廠是世界第4大火力電廠，現又將規畫新增2部燃氣機組，恐將成為世界最大火力電廠，引起民眾關切。台中市長盧秀燕27日語氣強硬的表示，中火從以前6部，增加為8部，前總統陳水扁任內再新增2部，構成現有10部機組，製造這麼多的空汙，還要再增加2部，「我們絕對不能接受」，一定要汰舊換新，否則市府與市議會將成為台中的罪人。

盧秀燕今日在議會答詢時表示，中央將於10月１日召開環評，準備要增加中火2部機組，雖然市府當天只能列席，但是這件事情一定要問過台中市民、市議會及市政府，中火從以前的6部，增加為8部，前總統陳水扁時代再新增2部，構成現有的10部機組，目前已製造這麼多的空汙，現在還要再增加2部，絕對不能接受。

「如果中央要增加中火機組，就得比照文山焚化爐的做法」，盧秀燕強調，不能在保留10部機組的情形，再增2部機組，否則市府與市議會將成為台中的罪人。

她要求，一定要汰舊換新，而且變新變少，對空汙才有幫助，另市府同時也會強烈貫徹議會的決議，要求中火生煤用量降至歷年最低的1104萬噸，達成減煤4成的目標，因為這是議會的決議，也是市民的期望。

「不要再雪上加霜，讓發電機組越加越多！」盧秀燕說，過去各縣市已增加包括林口、通霄及大林等6部機組，因此今年市府要求中火減煤、發電，今年台灣並無缺電，所以市府會在理性務實的態度下，要求中火生煤用量降至1104萬噸，惟有如此才能改善空汙，希望中央政府能夠聽進市府、市議會、市民的心聲。

她強調，經專家計算，1部燃氣機組可以汰換2部燃煤機組，中央如果要新增11、12號2部燃氣機組，至少4部燃煤機組需立即除役或拆除，對市民才會公平。

盧秀燕表示，中火已經台灣最大的發電廠，核一加核二及核三，還比不上中火的發電量，如果不汰舊的話，中火會變成全世界最大的燃煤電廠，這件事情絕對不能妥協。

(中時 )