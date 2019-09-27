美國國會今天公布的吹哨者舉報內容指出，總統川普不僅濫用職權，企圖引誘烏克蘭干預明年美國大選，以便他攫取政治利益，白宮還試圖「封鎖」川普與烏克蘭總統通話紀錄。

民主黨掌控的聯邦眾議院情報委員會公布報告顯示，舉報者宣稱白宮官員已介入，將川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的爭議性通話紀錄從電腦系統移走，這類紀錄通常會儲存下來。

報告說：「這份紀錄卻是載入另一個用來儲存和處理極其敏感機密資訊的電子系統。」報告還說：「一名白宮官員形容此舉是濫用這個電子系統，因為從國安角度來說，這通電話不含任何一點點敏感資訊。」

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）指控川普涉及隱匿，隱瞞他試圖說服烏克蘭調查美國前副總統拜登（Joe Biden）的細節。裴洛西說，白宮官員將通話紀錄移到另一個電子系統就是證據。

川普今天暴怒回應，抨擊裴洛西等民主黨人本週就「電話門」對他啟動彈劾調查。根據一名與會者提供「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）的錄音檔，川普告訴美國駐聯合國大使館的人，他想知道是誰提供情資給吹哨者。

川普說：「我想知道這個人是誰，以及是誰給吹哨者情資，因為這些行徑簡直是間諜。」他還說：「大家若聰明的話，都知道這在以前會怎麼做對吧？間諜與叛國，以前的處理方式與現在可不太一樣。」

眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）、外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）及監督暨改革委員會主席康明茲（Elijah Cummings）發表聯合聲明說，川普的「暴力威脅」已構成「應受斥責的脅迫證人行為」。

情報委員會成員、民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）表示，委員會聽取這名吹哨者說法至關重要。他說：「我們必須盡早與這名吹哨者談，因為我對總統談到這名吹哨者的一些話感到不安，也擔心他是否會報復此人。」

根據川普政府昨天公布的通話節本，川普7月25日施壓澤倫斯基調查拜登和他的兒子韓特（Hunter）。韓特為烏克蘭一家天然氣公司工作多年。

吹哨者在8月12日的舉發投訴裡指出，非常擔心川普和白宮官員的舉動構嚴重問題、濫權、違反法律或行政命令。投訴指出，川普和澤倫斯基通話後隔天，一名負責烏克蘭談判事務的美國特使和美國駐歐盟大使便會晤澤倫斯基和其他烏克蘭官員，並就烏方應如何回應川普所提要求提供建言。

不過這名吹哨者在報告中坦言，「報告所描述的多數事件中，我不是直接目擊者」，消息來源是根據同事的說法。

掌管美國情報體系的代理國家情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）在眾議院情報委員會聽證會上說，這名吹哨者是出於正念，舉報時依法行事。

(中央社)