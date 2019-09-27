大湖警分局為防範偷採草莓苗及草莓案件，今年擴大警民聯防編組，護莓隊採互補互助方式執勤。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖警分局為防範偷採草莓苗及草莓案件，今年擴大警民聯防編組，護莓隊採互補互助方式執勤。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

正逢草莓栽培初期，苗栗大湖農民辛勤地呵護草莓苗，由於草莓具高經濟價值，大湖警分局為防範偷採草莓苗及草莓案件，利用2019年下半年大湖守望相助中隊基本訓練，擴大運用民力，27日成立警民聯防編組，強化轄區治安維護能力。

大湖警分局說明，「聯合護莓隊」民力組織運用有別以往僅以大寮守望相助隊為主要架構，此次擴及大湖鄉栗林、義和、武榮及獅潭鄉竹木、新豐、豐林、永興、新店等守望相助隊，針對草莓園分部區塊，統籌規畫巡守勤務，打破建制以互補互助方式服勤，提升防治功效。

大湖是草莓之鄉，據大湖鄉農會初估每年產值達10億元以上，正逢草莓種植初期，即將步入產季，粒粒珍貴，極易引起小偷覬覦，大湖警分局長林鼎鈞表示，為避免農民辛勤成果付諸流水，分局彌補警力不足，落實轄區治安維護，保障農民財產藉以促進產業發展，全力結合民力加強防竊勤務。

(中時 )