想必大家都有這種經驗，被問薪水多少，通常你是怎麼回應呢？近日有網友疑惑，「才剛認識一位女生2天，就被問年薪多少，該不該放生了？」令人訝異的是，大部分的人都認為「這很正常」。被問年薪多少，有時候真的會覺得觸犯個人隱私，尤其是不熟的朋友，會覺得沒禮貌、勢利。有經驗的網友直接傳授一句話破解問題，「問她身高體重幾Cup啊」！

原PO在PTT上以「女生問男生年薪多少是正常的嗎？」為題，表示最近認識了一位36歲的女生，加Line 聊幾天後，女方直接問起男方年薪。（摘自PTT）

原PO在PTT上以「女生問男生年薪多少是正常的嗎？」為題，表示最近認識了一位36歲的女生，和女方加Line 幾天後，女方直接問起男方年薪，震驚原PO，正打算放生她。沒想到網友們一面倒認為這很正常，畢竟女生年紀不小了，不過同時也揭露殘酷真相。

「正常，現在交往都看錢，沒人會看內涵但女生一定會說我愛的是你的內在，其實她只愛你的鈔票」、「這很正常，人家要的是什麼很明確」、「速食愛情時代，什麼都要速速來」、「不意外啊這年紀了」。

網友一致認為交友問起對方年欣很正常。（unsplash）

不過另外認為正常的的網友是以「男女平等」的角度來看的，既然女方能問男生，那男生同理也可以問對方年薪。「你也可以問她同樣的問題阿！男女平等」、「可以請她先回答自己的狀況」。甚至有網友教他大絕，「那你也可以直接問她身高體重幾Cup啊，看她會不會回」！

網友更提出了精闢見解，他表示「這一型的女生，攻略層級簡直是休閒難度。你只要給她標準答案，不論你的答案是事實或謊言，你都可以很快地和她交往，畢竟她只在乎的是錢」。

以「男女平等」的角度來看，既然女方能問男生，那男生同理也可以問對方年薪。（unsplash）

(中時電子報)