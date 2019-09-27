海巡獲報前往救援，疑似為陸籍安徽省貨輪，船上無人受困。（海巡提供／許家寧基隆傳真）

電腦模擬船隻將持續飄向台灣領海，將啟動拖船將船隻拖回。（海巡提供／許家寧基隆傳真）

北台灣大雨滂沱、海象惡劣，今早三貂角東北海域發現一艘失去動力貨輪在海上漂流，立即派遣海上巡防艇火速赴外海救援，發現這艘大陸籍的無名貨輪，船上人員空無一人，目前持續在海面上監控，並通報附近船隻注意，避免發生碰撞危機。

基隆海巡隊表示，27日清晨4時45分接獲國家搜救指揮中心通報，在三貂角東北方27浬，座標25-18N、122-24E海域處，疑似有艘大陸籍貨輪，先後調派連江、基隆、蘇澳艦及巡防艇前往現場，海巡隊員在上午9時50分接觸到船隻。

巡防艇人員以鳴笛與廣播喊話，船上無人員受困，海巡指出，該艘無動力船之為安徽省蕪湖籍貨輪，目測噸位不到1000噸的鐵殼船。但受風向及海流影響，貨輪持續往岸際漂流，目前距離東北角約15.7海浬，預測將漂往台灣本島。

艦艇頂著風浪警戒，並聯絡請漁業電台協助廣播，呼籲附近作業船隻注意航行安全，憂心該船漂流可能導致碰撞或擱淺危機，持續利用雷情系統鎖定船隻動態，航港局北部航務中心也啟動應變機制，後續將聯繫救難公司調派拖船前往拖帶回港。

(中時 )