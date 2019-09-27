為促進民眾參與防救災工作，台中市大里區公所邀集民間社團，共同在十九甲健康公園內設置防災避難看板，並由區長鄭正忠、大里立新獅子會300-C2總監梁文宗及會長江和樹等人共同為看板揭牌，場面盛大。

鄭正忠代表市府致贈感謝狀給認養建置看板的立新獅子會代表，他表示，政府資源有限、民間力量無窮，大家合作投入防災，讓大里區的防災能量再獲提升，藉由這面臨時避難收容處所防災避難看板的設置，幫助民眾第一時間獲知附近收容地點，可做為緊急收容、避難及疏散使用。

「多一分準備，少一分損失！」鄭正忠強調，除政府做好防災準備，民眾也因建立防災、自行儲備物資的觀念，讓生活多一分保障。

此外，大肚區公所也獲得禾楓慈善老人關懷協會及地方仕紳、里長支持，在區公所後方設置防災避難看板。區長白峨嵋表示，整合地方企業資源投入防災工作，市政府推動災害防救的重要目標，透過平時的觀念建立，讓民眾在災害來臨時能迅速逃生，讓災害防救融入生活。

(中時 )