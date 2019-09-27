27日花蓮觀護盃台灣啤酒與桃園璞園賽前，7月底公開宣告退休的成力煥，竟然重新穿上台啤21號球衣登錄上場，連忙詢問台啤總教練周俊三發生什麼事？他笑著回答，「我們3人當兵、4人受傷，所以我一開口跟力煥講，他就答應回來『打工』！」

「再怎麼說，我跟力煥擁有革命情感，跟他說當然會答應，我先是了解一下他最近有沒有在動，才把他找了回來，」周俊三直言，「至於新球季是否找他回來打球，我當然會努力遊說他，卻還是看他自己本身意願，以及他的未來人生規劃。」

上季還待台啤效力的成力煥，7月底前往大陸參加CBA選秀，最終沒被選上，毅然決定宣告退休，沒想到才隔不到兩個月時間，他又重新穿上台啤球衣，這卻是無可奈何的結果，畢竟台啤在觀護盃可用之兵不多，目前僅剩8人可用。

「潘向挺、張銘峰與吳曉謹3人跑去服替代役，最快要到10月才會回來，周伯勳、蘇柏彰、王子綱和范士恩也都先後受傷，我們真的沒人可以用了，」周俊三說，「真的是沒有辦法才把力煥找了回來，希望這位打工仔可以幫到我們。」

(中時電子報)