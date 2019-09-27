國慶活動自10月4日至10日，每日19時至21時30分，進行總統府光雕展，周邊管制車輛，不管制民眾，歡迎民眾到現場參觀。

國慶籌委會表示，配合國慶大會各項活動，總統府周邊將於9月28日凌晨零時起，陸續實施各項交通管制措施，請用路人注意管制訊息，提早出門配合改道。

因應總統府光雕展演，凱達格蘭大道(重慶南路到懷寧街間)從9月28日零時起，至10月11日6時止，實施全線車輛管制；另10月8日在府前也有國慶大會預演活動，8日11時至17時，周遭區域將實施車輛管制。

光雕展演及大會預演活動只管制車輛，不管制人員，歡迎有興趣的民眾，於10月4日至10日，每日19時至21時30分，可以邀請親友到府前廣場，一同觀賞光雕展演；10月8日13時30分起，也有國慶大會的預演活動，都歡迎民眾前來觀看。

10月10日國慶日當日，配合國慶大會及花車遊行活動，總統府周遭與往年相同，將實施兩階段交管，第一階段於核心區域進行人、車管制，時間自9日22時至10日13時；第二階段於周遭區域，實施車輛管制，時間自10日零時至13時，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。

(工商 )