行政院長蘇貞昌今日赴立法院提出施政報告，蘇貞昌表示，為因應中美貿易衝突和全球貿易波動，政府提出投資台灣3大方案，其中，台商回台投資方案，迄今已有134家廠商通過審查，累積投資金額已近新台幣6000億元，將帶來超過5萬個就業機會；另外，政府也全力支持中小企業發展。

政府致力提高再生能源占比，林口等新機組陸續加入供電；在「地」的方面，行政院今年4月核定擴大適用「工業區更新立體化發展方案」，大大增加工業用地的供給。

為推動台灣5G發展，蘇貞昌指出，行政院今年5月核定台灣5G行動計畫，預計4年投入200億元，明年台灣即將進入5G時代，使民眾能早日享有自駕車等5G相關應用所帶來的生活便利與產業助益。

民生經濟上，蘇貞昌表示，今年5月，個人綜合所得稅申報，由於標準扣除額等4項扣除額提高，計有542萬戶受惠；今年7月，所得稅法修正後，新增長照特別扣除額，明年申報所得稅即可適用，將有29萬人受惠，減輕身心失能者家庭的負擔。

為了讓年輕人願婚、敢生、樂養，減輕家長育兒負擔，蘇貞昌說，政府積極推動「我國少子女化對策計畫」，全面實施擴大發放育兒津貼、增設公共化幼兒園及建置準公共化機制等措施；在照顧弱勢及青年的居住需求方面，3年來政府加速興建社會住宅，目前已興辦超過4萬戶。

(工商 )