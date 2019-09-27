交通部今日預告修正「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」，原本只有1歲以下或體重未滿10公斤幼童，搭乘汽車時須使用臥床或後向幼童安全座椅，將修改為2歲以下皆須使用，否則可罰1500至3000元，預計明年上路。

目前的法規規定，年齡1歲以下或體重未達10公斤幼童，搭乘小客車時應安置於車輛後座之嬰兒用臥床或後向幼童用座椅，予以束縛或定位；年齡逾1歲至4歲以下且體重在10公斤以上至18公斤以下者，應坐於車輛後座之幼童用座椅，予以束縛或定位，但沒有規定要前向或後向座椅。

交通部指出，這次修法規定2歲以下幼童，搭車時都要安置於後座臥床或後向幼童用座椅；而2歲至4歲，且體重10公斤以上至18公斤以下者，應坐於車輛後座幼童用座椅，建議優先選用後向式幼童用座椅。

交通部表示，根據美國研究，後向式安全座椅的安全性高於前向式，同時參考學者專家、業界的意見，衡酌國際趨勢後，才做此修法。

(中時 )