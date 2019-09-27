去年底爆發台鐵普悠瑪號列車翻車、18人罹難的慘案，儘管行政院組成調查小組提出報告，但時代力量立委黃國昌昨日痛批台鐵刻意隱瞞普悠瑪號行駛中出現剎車皮噴飛的情況，更斥責交通部長林佳龍包庇台鐵。

黃國昌在立法院質詢時指出，儘管台鐵列車出現剎車皮噴飛的情況，但從台鐵的檢修報告中卻找不到，因為這樣的情況，竟被寫在「駕駛交接簿」，因此令他質疑台鐵仍舊在刻意隱瞞。林佳龍坦承，他三、四月時就知道此事，並表示台鐵今年九月成立特檢小組。

但黃國昌痛批，林佳龍三、四月就知道狀況，台鐵卻選擇繼續隱瞞，直到八月被他踢爆，社會大眾知道此事後，九月才成立特檢小組，怒斥林佳龍包庇台鐵。

林佳龍對於包庇說表示拒絕接受，宣稱有多少事實是在他們在努力，如果台鐵有記錄在正確的地方交通部予以肯定，記錄在錯誤的地方交通部會要求改正。行政院長蘇貞昌則說，黃國昌認真發現資料、針對問題值得肯定。但黃國昌講林佳龍包庇是不對的，林佳龍上任後追了很多事情。

黃國昌持續追問蘇貞昌對於行政院層級的普悠瑪事故調查報告和台鐵改善落實狀況是否滿意，但蘇貞昌並未正面回應。

(中時 )