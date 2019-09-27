麻豆交流道機車引道原本道路不平、陰暗易積水、雜草叢生。（郭國文服務處提供／劉秀芬台南傳真）

麻豆交流道機車引道原本道路不平、陰暗易積水、雜草叢生。（郭國文服務處提供／劉秀芬台南傳真）

因日前麻豆台南市道176線與國道1號交流道南下入口匝道發生嚴重車禍，立委郭國文與陳秋宏議員27日二度邀有關單位會勘，高公局南區養護工程分局副分局長張勝緯承諾，麻豆交流道下之機車引道南段600公尺、北段900公尺共1500公尺可協助路面重鋪整修，並允諾在10月底前完成

郭國文服務處表示，曾接獲民眾陳情，麻豆交流道下之機車引道已年久未整理，幽暗常積水，路段偏僻，一邊是高牆，另一邊是柚子田，全程無路燈，「日落之後，一般人寧願從橋下與車搶道，也不願意從迴轉道通過，希望能加裝明顯的監視器和路燈確保行車安全」。

人在立法院的郭國文立委，也透過視訊方式參與會勘，並要求高公局與地方政府配合儘速在期限內改善引道現況。陳秋宏議員服務處也特別要求加強照明設施、引導標誌等問題，以謀求地方民眾之權益，讓用路人有一個安全的通勤環境。

麻豆商圈文化觀光發展協會理事長謝文原，以及前商圈理事長郭文煌表示，麻豆交流道是出入口是麻豆的門面，希望有關單位此次整理維護交流道植披植栽時，能同時設計代表麻豆的景觀，或是符合麻豆意象的設計。

張勝緯表示，麻豆交流道下之機車引道南段600公尺、北段900公尺共1500公尺可協助路面重鋪整修，允諾在10月底前完成。而照明燈具部分，由公所與工務局45日內修復完成；積水部分，水利局亦表示會協助配合整治計畫改善。另外，雜草部分，公所與里辦公處近日已有處理，未來亦會定期修剪。

關於車道引導與用路習慣改善部分，則在硬體設施完成改善後，由交通局與警政單位來協商改善。但目前針對有需要使用引道的機車用路人，郭國文說確實需要即刻提供一條安全無虞且方便的引道以利通行。

麻豆交流道植栽單調，地方人士爭取設計成符合麻豆文旦之鄉的景觀。（劉秀芬攝）

(中時 )