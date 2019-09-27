知名電視人、作詞人詹德茂長期和周華健合作，被稱為周華健的「御用作詞人」，今年初從咳嗽未癒，短短半年才發現肺部惡性腫瘤，並已擴散到全身，於2019年9月10日傍晚與世長辭，享壽63歲，將於10月1日於台北市第一殯儀館景行廳舉行告別式。

由詹德茂填詞的知名歌曲不計其數，和周華健長期合作，知名作品包括〈擺渡人的歌〉、〈這城市有愛〉、〈沒有你傷心〉、〈刀劍如夢〉等，此外張國榮〈當年情〉、李度〈愛一個人恨一個人〉等也都是由詹德茂填詞。

知名電視人、作詞人詹德茂肺部惡性腫瘤擴散全身，今年9月10日辭世，享壽63歲。（滾石唱片提供）

詹德茂出生苗栗，畢業於建中及台大法律系，自小即成長於中醫藥世家。1982年投入電視節目策劃、編撰、執行，代表作如《八千里路雲和月》、《頑皮家族》、《佛國之旅》等，執行如「金鐘獎頒獎典禮」以及楊烈、陳淑樺等知名歌手之金鐘獎得獎專輯等。

周華健。（資料照）

詹德茂所參與策劃、編撰的電視節目，更是屢獲金鐘獎最佳綜藝節目、最佳文化教育節目的肯定。他曾發願要完成「孩子王」和「中國醫生」兩個宏大的電視企劃。雖然在當時的環境下，因為許多因素都成了未竟之功，亦可看出他即使身在娛樂圈，卻始終抱持著文化傳承使命，被同業和觀眾譽為「兩岸之筆第一人」。

知名電視人、作詞人詹德茂長期和周華健合作，被稱為周華健的「御用作詞人」。（滾石唱片提供）

1995年4月，詹德茂創設華茂傳播事業有限公司，陸續製作《台灣探險隊》、《台灣海岸藍皮書》、《走過921》、《中國全紀錄》、《台灣政治檔案》、《再說長江》等知名節目及紀錄片； 2014年1月，「華茂傳播」正式轉型「華茂文傳」，投入中醫與心靈健康出版事業，與多位中醫名家陸續出版多本書籍，同時也研發靈活美力霜。詹德茂今年2月赴金門時，看到許多兩岸同胞骨肉相殘，無名兄弟骸骨隨意安置，希望為孤魂沉冤，辭世前積極為《遷台歷史記憶庫》擔任總主筆

詹德茂篤信佛教，告別式將由星海上師帶領暨靈鷲山諸位法師，以藏傳佛教儀式訂於2019年10月1日星期二上午9點，假台北市第一殯儀館景行廳舉行。告別式將於上午8點30分開放接待入場，現場備有追思祝福卡，送詹德茂最後的祝福。

(中時 )