美國國防部印太事務助理部長薛瑞福美國時間26日上午在眾議院外交委員會及自然資源委員會聽證會示警，台灣太平洋邦交國帛琉及馬紹爾群島，也都面臨轉向壓力。外交部發言人歐江安表示，我與帛琉與馬紹爾群島目前邦誼穩定，兩友邦近來在聯合國大會及相關國際場域均為我執言。

薛瑞福指出，美國與太平洋島國帛琉、馬紹爾群島及密克羅尼西亞關係堅固，但中國使用「脅迫工具」試圖侵蝕這些國家主權，誘使它們依據北京利益行事，讓美方特別關切。

歐江安說，中國為打壓我國際生存空間，無所不用其極，尤其以包括提供鉅額貸款供興建大型基礎建設及進一步擴展貿關係等經濟手段誘迫友邦，達到其戰略擴張的目的，此為任何支持維護民主價值以及自由開放印太區域的國家均不樂見。中國近來以鉅資誘惑連續奪取我2個太平洋友邦，即為其在太平洋區域積極擴張的明證。

歐江安強調，我與帛琉與馬紹爾群島目前邦誼穩定，雖然中國透過經貿等不同方式滲透，試圖影響我國的邦交，然該兩友邦近來在聯合國大會及相關國際場域均為我執言。馬國國會前亦通過支持臺馬邦誼的決議案。我國將持續與理念相近國家共同努力，積極鞏固我國與太平洋友邦關係，確保區域的民主體制及自由開放不受侵蝕破壞。

此外，美國務院亞太局主管澳紐及太平洋事務副助卿孫曉雅(Sandra Oudkirk)將以美國資深APEC官員身份，在兩週內訪問臺灣。歐江安說，外交部對孫曉雅副助卿訂於10月來訪表達誠摯歡迎，已就相關安排與美方密切聯繫。基於雙方合作默契，外交部一向不便就相關安排預作說明。

(中時 )