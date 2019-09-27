溫泉業者推出創意料理。（楊漢聲攝）

溫泉業者推出創意料理。（楊漢聲攝）

中華民國溫泉觀光協會會員大會在台東知本溫泉舉辦，交通部觀光局也特別派員參與，於會中針對溫泉優惠規劃方向與業者進行討論，將秋冬遊納入溫泉業者，只要國人入住秋冬旅遊補助之旅店，憑著住宿收據，可以到配合本次活動溫泉業者免費泡湯1次。

台東的知本老爺、富野溫泉及知本金聯世紀等3間飯店也在27日舉行溫泉創意美食發表記者會，採用台東在地食材，料理出美味佳餚，盼能用美食及溫泉帶動當地觀光。

針對此次溫泉業者納入秋冬遊，只要今年12月底民眾入住秋冬旅遊補助之旅宿店，憑發票或民宿收據，可以明年1月23日前到配合此活動的溫泉業者大眾池免費泡湯一次。

中華民國溫泉觀光協會，希望透過溫泉優惠活動鼓勵民眾出遊泡溫泉，達到活絡國旅市場的目標。

另外台東知本老爺、富野溫泉及知知本金聯世紀也利用在地食材推出溫泉創意美食，有使用草藥雞料理而成的老爺巨蛋雞、木鱉果烹製而成的木鱉果子排盅、小米甜甜圈等佳餚，讓人垂涎欲滴，快到台東享受泡溫泉吃美食的行列。

(中時 )