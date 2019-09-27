雲林縣虎尾大成商工以全校烤肉慶祝教師節，主任鄭仁厚（左四）是校友，也是同校老師張瑞良（左三）的學生，戲稱學生要叫張為「師公」。（許素惠攝）

教師節怎麼過？雲林縣虎尾大成商工別出心裁，27日精心設計許多橋段向老師賀節，上午9點28分全校發出訊息祝老師快樂，寄明信片給老師，並舉辦烤肉活動，讓老師備感溫馨及受重視。

「老師：謝謝您在我被霸凌時伸出援手，祝您教師節快樂！」大成商工教師節慶祝活動很不一樣，傳統與現代兼具，每人不但親手寫名信片寄給過去或現在的老師外，上午全校1000多人在9點28分時，透過簡訊或line齊發祝語給老師，就連老師也發送感恩的祝福給過去的師長，例如該校主任鄭仁厚就是校友，當時的老師張瑞良迄今還未退休，師生兩人同校為師，鄭對學生戲稱要叫張為「師公」，鄭也不忘向張獻上教師節祝福。

全校師生大烤肉也精彩，每班準備了豐盛的食材，升火燒烤全部學生包辦，第一批烤好的巴比Ｑ就是孝敬老師，但也有老師堅持和學生同烤，例如汽修科建教班導致廖乾期就與學生同樂，值得一提的是，該班烤肉架也是學生自己電焊做成的。

廖乾期很肯定學校辦這樣的活動，他說，過去教師節不太受重視，總是默默地就過了，今年覺得比較像在過節，有受重視及尊敬的感覺。

(中時 )