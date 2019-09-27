行政院農業委員會26日上午舉行該會與斐濟漁業部漁業合作瞭解備忘錄簽署儀式，由農委會漁業署代理署長張致盛與斐濟漁業部副常務次長Ms. Atelaite Rokosuka代表簽署，斐濟漁業部營運司司長Mr. George Madden、台灣外交部及相關漁業產業界領袖多人出席觀禮，共同見證兩國攜手合作打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁撈，確保海洋漁業生態健全，永續漁業經營。

以平等及互惠原則，強化兩國漁業合作關係，合作打擊IUU漁業農委會指出，斐濟是南太平洋島國，雖然我國沒有漁船與該國付費入漁合作，但該國蘇瓦港是我國漁船在南太平洋重要的基地港。為能強化兩國漁業合作，漁業署自2015年開始與該國接洽，並持續透過外交部及我駐斐濟代表處積極溝通，秉持平等及互惠原則，最終得以達成共識，並於今日完成簽署，提供雙方全面性的漁業合作管道，強化雙邊合作關係，包含海洋漁業投資、漁獲運銷、聯合漁業養護管理及打擊IUU漁撈相關資訊交換。

農委會最後強調，鑒於IUU漁撈每年造成全球100億至230億美元的損失，打擊IUU漁撈已是國際趨勢亦是漁業國家之責任，今日與斐濟漁業部簽署漁業合作瞭解備忘錄，展現我國在歐盟黃牌解除後，仍持續與國際合作打擊IUU漁撈之決心及行動。

(工商 )