歐洲聯盟執行委員會主席榮科表示，他與歐盟負責英國脫歐的首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）都在盡他們所能盼敲定脫歐協議，若最終功敗垂成，責任完全在英方。

路透社報導，榮科（Jean-Claude Juncker）接受德媒訪問表示，他與巴尼耶正在密切合作敲定協議，如果英國在沒有安排好的退出程序下脫歐，對英國與歐洲而言都將是一場災難。

他向「奧格斯堡大眾報」（Augsburger Allgemeine）說：「我們的首席談判代表巴尼耶與我為達成協議都在全力以赴。但如果最終沒能成功，責任將完全落在英國身上。」

榮科又說，關於英國與歐盟未來貿易關係的協商，將因英國無序脫歐而嚴重複雜化。

他說：「我們希望且必須敲定自由貿易協議。不過，這種事不可能如英國人想像般無中生有。在我任內達成的一些貿易協議，都是花了好幾年才談成。」

英國預計10月31日脫歐。歐盟官員表示，英國首相強生（Boris Johnson）在協商新版脫歐協議上，沒有多大進展；強生盼協商出新版協議來取代前首相梅伊（Theresa May）3度遭英國國會否決的協議版本。

(中央社)