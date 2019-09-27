，民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，今年縣府重陽敬老金縮水，這兩天黨部不滿電話灌爆。（吳敏菁攝）

九九重陽節前夕，各種敬老活動頻繁，民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，今年縣府重陽敬老金縮水，這兩天黨部不滿電話灌爆，要開源不要省錢規劃南彰捷運；縣長王惠美表示，今年369敬老禮金完全發放要8億多，經費卻只編列7億多，相信縣民也不願債留子孫，省下4億多經費，用在教育、小型工程經費等，縣府認真開源節流，增加更多老人福利，規劃捷運是動用本預算，是不同區塊。

民進黨彰化縣黨部今年聚集老人，邱建富要求考慮儘早恢復369敬老金；邱建富也三鞠躬向縣民道歉！表示努力不夠！失去執政彰化，導致65歲以上長者，沒了369敬老金。抨擊把前朝編列、議會也通過369敬老金硬是删減。

邱建富指出，縣府要開源，畢竟敬老禮金一年才發一次，不該省錢省到規劃天馬行空南彰化捷運。

彰化縣議會國民黨團書記長劉淑芳表示，冤有頭債有主，369政見才編列7億多，連中低收入戶的法定預算也沒有編足，如何來執行？站在縣府以及議會監督的立場，不希望債留子孫，讓長者長期都能夠受到更好的照顧。

縣長王惠美表示，要跟長者抱歉的是今年369作些改革，因一年花8億多，預算只編7億多，還要舉債1億多，鄉親也不願債留子孫，所以進行改革，經濟弱勢、獨老、殘障者維持369，一般回到卓縣長時代的敬老津貼1000元，一年省下4億多投資教育，尤其今年校園設備改善只編5000萬，215所學校每校分不到30 萬，用來改善排水、修補損壞設施，打造更優質的學習環境，加強學校特色、英文教育等，其餘2億作改善道路、排水等基礎建設，保障鄉親行的安全，提升生活品質，汰換高齡19年的高樓雲梯車、清償疫苗經費，把錢用在刀口上。

王惠美強調，縣府認真開源節流，並增加老人福利，各社區設置關懷據點、長照、日照中心，讓老人就近在社區受到好的照顧和安養，過去只有150點增加到210個據點了；規劃南彰捷運是動用本預算，不是這區塊，眼光要長遠，彰化縣人口為什麼不斷流失，如果維持現在模式，人口將持續被台中吸磁，讓彰化有便捷交通，好的產業就會進駐，人口自然就會進來了，一起努力。

今年敬年金改變，有剛滿65歲老人說好失望，坊間不少人老人說，沒差啦，敬老禮金是誠意，誠意到就好了，也有說「有領就好」，好好規劃縣政比較重要。

(中時 )