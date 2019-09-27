擱淺貨輪貨品失火，汙染桃園海岸。(海管處提供／呂筱蟬桃園傳真)

宏都拉斯籍貨輪振豐輪2018年10月11日在中油沙崙油庫外海擱淺，意外成為桃園市最夯的網美拍照打卡景點，航港局近期發包工程，委託太星工程公司，將貨輪上的貨品卸貨移置他處，未料26日竟然傳出失火，現場400頓貨品布料燃燒約200噸，在岸邊產生大量燒毀的布料殘骸，環保局海岸管理工程處要求太星工程盡速處理現場，以免二次汙染桃園海岸。

海管處長林立昌表示，要求請太星工程公司於27日傍晚5點前，將岸邊貨物及已燒毀廢棄物全部覆蓋，以免衍生二次汙染，另外，請航港局同樣於27日傍晚5點錢，前將已燒毀廢棄物（約200噸）清除處理計畫提送海管處審查，並儘速完成清除處理作業。

他說，已請太星工程公司於29日晚間12點前，將岸邊貨品約200噸全部運離現場，以免再度發生悶燒，後續並依空氣汙染防制法，開罰太星公司10萬元，後續也持續針對是否造成海岸汙染監控中。

(中時 )