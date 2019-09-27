立委陳明文日前遺失一個裝有新台幣300萬元的行李箱在高鐵列車上，金管會稱對個人沒有調查權，民進黨廉政會也說依照目前事證，尚難成案。網友不滿表示，那就請黨產會查吧！國民黨黨產都挖出來，這300萬小菜一碟！

綜合中央社報導，立委陳明文日前遺失一個裝有新台幣300萬元的行李箱在高鐵列車上，陳明文的兒子陳政廷表示，這筆錢是父親拿給他，要在菲律賓開設珍奶店創業之用。

陳政廷9月3日透過陳明文服務處發表聲明指出，今天遺失的現金，是這幾天他回台灣時，請爸爸向媽媽拿的，300萬現金是用來付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶的費用，很感謝台灣高鐵及警方協助取回，以及大家的關心與指教。

中央社報導引述金管會主委顧立雄5日的看法指出，金管會對銀行有檢察權，但不代表對個人有調查權；若各界對陳明文搭高鐵帶300萬元事件有疑慮，應該交法院進行調查、了解。

顧立雄強調，應該要由檢調啟動調查，檢調單位有確認是哪家銀行，金管會會請銀行提供必要協助。

報導也表示，民進黨廉政委員會主任委員邱駿彥25日說，依照目前事證，尚難成案，但日後若有發現新事證，不排除重新處理。

不過網友不滿表示，那就請黨產會查吧！國民黨黨產都挖出來，這300萬小菜一碟！

(中時電子報)