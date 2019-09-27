4名惡煞持電擊棒將被害人擄上車，警方於25日23時許在高雄市某地下停車場圍捕4名嫌犯。（民眾提供／張毓翎嘉義傳真）

警方在現場搜出涉案的2支電擊棒。（警方提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣有名男子疑因債務糾紛，25日遭債主設局佯稱叫貨，男子到達嘉縣水上鄉某處交貨，隨即遭白色BMW自小客車攔停，陳嫌與3名同夥衝下車，拿電擊棒攻擊男子，將他強押上車；水上警分局獲報後，查出涉案車輛最後行蹤落在高雄，與高雄新興警分局聯合偵辦，於案發後8小時後，成功逮捕陳嫌等4人，也在路邊找到被「丟包」的被害男子，全案依妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

據了解，水上分局水上聯合所於25日16時許接獲被害男子的妻子報案，妻子指稱發現丈夫下午接獲來電，騎機車出門送貨後，便未返家，擔心丈夫遭遇不測，而立即請求警方幫忙協尋；警方至案發現場，只見被害男子遺留的機車，人卻早已不知去向。

警方經過調閱監視器及運用科技偵辦技巧，查出涉案車輛最後是在高雄地區，水上分局迅速通知高雄市警，並與高雄市新興警分局、刑事警察局電信偵查大隊共同組成專案小組，展開救援行動，於案發後8小時內，在高雄市某地下停車場發現涉案的白色BMW自小客車。

4煞持電擊棒擄人上車 警8小時迅速偵破。

警方在停車場周邊埋伏、等待嫌犯出現，4名嫌犯於當日23時許前來取車時，警方便成功圍捕4名嫌犯，隨後也在現場搜出涉案的2支電擊棒，並在路邊找到精神恍惚、被毆打的被害男子，警方將陳嫌等4人依妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌移送偵辦。

(中時 )