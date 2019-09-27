「假新聞」造成社會動盪，甚至干預民主國家運行，引起全球關注。在26日的聯合國大會中，英、法與印度等20國簽署一項協議，目標在制止假新聞在網路上散播。

這項協議由無國界記者組織（Reporters Without Borders，簡稱RSF）發起，南非與加拿大也參與簽署，內容承諾促進「獨立報導，以及多元與可信賴的」網路訊息。

據法新社報導，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示，全球數位空間的出現，正在撼動資訊世界，帶來進步，也帶來風險；而網路上錯誤訊息「戕害了民主機制中的信任」，而選舉活動期間的假新聞尤其是如此。

無國界記者組織在聲明中指出，這項協議強調網路提供者有責任促進多元化、值得信賴的內容，以避免當前的「資訊亂象」。

報導也指出，推特上週在世界各地關閉數以千計傳播假訊息的帳號，包括一些帳號特意強化親沙烏地阿拉伯政治宣傳訊息。此外，也發現來自大陸的假帳號，試圖在香港抗議人士之間製造分歧。

(中時電子報)