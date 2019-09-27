藍鵲輪準點駛抵花蓮港。（王志偉攝）

遊客高喊「花蓮，我來了！」。（王志偉攝）

「花蓮，我來了！」籌備已久的「藍鵲輪」今天自蘇澳首航花蓮，讓遊客體驗海上航行70公里速度感，一覽海上清水斷崖美景，2地航行時間僅70分鐘，遊客興奮首次體驗海上航程，第一次搭輪船遊花蓮，興奮不已！

百麗航運今年與台開集團風獅旅行社合資引進澳洲大型高速客輪「雲豹」與「藍鵲」，其中雲豹輪已於今年3月投入布袋往返馬公航線經營，藍鵲輪原預計9月投入蘇澳、花蓮航線，因踫上颱風侵襲，首航日延後。今天正式啟航「蘇澳、花蓮」線，為藍色公路再添一艘輪船，也實現台灣東西部海上藍色公路夢想，創造東部蘇澳、花蓮與西部澎湖等觀光三贏。

藍鵲輪今天早上10點自蘇澳開船，11點25分準點抵達花蓮港，返程是下午3點半自花蓮開航，4點55分抵達蘇澳。今天開航往返乘客以團客為主，花蓮港靠泊23號碼頭。

「我愛花蓮！花蓮我來了！」遊客走下郵輪，感受花蓮海港氛圍，林先生說，他們參加旅遊團，約了好幾位朋友一同遊覽花蓮，第一次搭船，看到了蘇花清水斷崖美景，是個不錯體驗。原本首航日為中旬，因颱風攪亂遊客原訂行程。因此今天搭乘人數約91人，沒有滿載。

花蓮港務分公司總經理高傳凱表示，藍鵲輪航行花蓮港對花蓮港帶動的收益，另目前藍鵲輪停靠23號碼頭，該區域為倉庫作業區，原已廢棄，因輪船啟航作了活化，讓旅客上下船也可在旁購物或是遊覽。另有一艘麗娜輪，每周一班往返蘇花2地盼能培養藍色公路客源，促進宜花東觀光產業。

百麗航運表示，藍鵲輪開航與蘇花改通車後，同步翻轉花蓮旅遊模式，為花蓮產業與觀光帶來新動能。藍鵲輪開航後，預估一年可增加約17萬人次旅遊花蓮，蘇花改通車也將提前明年1月5日通車，距離通車只剩100天左右，交通部公路總局預估蘇花改通車後，2020年開車旅次人數將達約1,125萬人。

(中時 )