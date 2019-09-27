蔡英文總統今出席「微軟人工智慧(AI)研發中心擴建落成典禮」時，感謝微軟加碼投資台灣，培養在地的國際人才。微軟在台灣設立AI研發中心，一定是最好的選擇。

總統表示，目前微軟在台已有600位員工，其中的595位都是台灣人，代表台灣人才培育，及政府在改善投資環境、法規修改上所做的努力及對投資者的協助，受到國際肯定。

總統致詞時，首先感謝微軟AI研發中心執行長張仁炯、台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成，及美國在台協會(AIT)台北辦事處處長酈英傑，稍早跟她一起了解微軟辦公室的設計概念，並與同仁互動，感受微軟的活力和衝勁。

總統提到，今天微軟亞洲AI中心落成的主題「台灣微軟點亮30」，所代表的意義，就是台灣和微軟相互扶持、共同奮鬥的歲月。

總統認為，微軟在電腦發展史上，占有相當重要的角色，不僅為科技帶來許多貢獻，也從使用者的體驗，推出平易近人的產品，帶給我們便利的生活。

總統說，跟她年紀相仿的朋友，一定都有歷經習慣手寫記事或打字機的年代。在場可能也有些朋友，曾經苦惱於電腦開機時，那些複雜的指令。Windows95問世後，徹底改變了我們使用電腦的習慣。不僅如此，辦公室上班族、大學生寫報告必備的「Microsoft Office」，在文書的處理上提供我們越來越多便利的功能；「隨著時代演進，推陳出新，這就是競爭力」。

總統指出，保有創新能量的微軟，不僅在眾多競爭者中不斷進步、享譽國際，甚至在今年，更成為全球第3家市值突破1兆美金的公司。

總統提到，面對挑戰，勇於創新、布局全球，是她上任以來一直努力的目標。過去3年，政府推動的許多計畫，就是要讓台灣走向世界。很高興這一路上，微軟一路相陪，加碼投資台灣，培養在地的國際人才。截至這個月，微軟在台灣已有600位員工，而其中的595位都是台灣人；另外，微軟人才培育計畫也有超過1,800人參與，很多人都在相關的領域裡面努力，甚至也因此產生很多新創事業。

總統說，這也表示台灣人才的培育，以及政府在改善投資環境、法規修改上所做的努力，還有對投資者的協助，更加受到國際的肯定。

總統指出，AI從過去的不易親近，演變到被大量應用在生活當中，例如個人健康助理、商業情報分析，甚至能夠當小老師等，這些都是我們過去想像不到的事情。

總統認為，AI發展的關鍵，除了有技術，還要富有想像力。這點，在民主自由環境成長的台灣年輕人，絕對可以讓大家放心。她很有信心，微軟在台灣設立AI研發中心，一定是最好的選擇，她也相信，隨著物聯網成為兆元產業，台灣的資訊科技、網路，一定能夠跟AI相互扶持，蓬勃發展。

最後，總統感謝微軟加碼投資台灣，她期待這座落腳台灣的頂尖AI研發中心，能夠成為下個世代關鍵技術的重要推手，讓國際看見這片土地的研發能量。

(中時 )