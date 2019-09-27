葉姓女子，因細故與前同事吳姓女子產生嫌隙，竟在臉書發文指吳女是毒蟲、做過制服店，言談間還提到「呂Ｘ遠大律師很疼她」等語。吳女不堪葉女捏造事實妨害她的名譽，提出告訴後，刑事部分葉女被依加重誹謗罪判拘役20日，可易科罰金，民事求償部分，台北地方法院簡易庭判葉女應賠償吳女5萬元。

去年3月5日上午近7點，葉女以匿稱在臉書貼文：「我怎麼可以讓一個毒蟲毀了我剛開始的新生活. . . 做過制服店不可恥. . . 每天說呂＊遠大律師很疼她，每天說認識多少警察男友」等不實言論，還隨文附上她與吳女和他人的合照，等到友人留言，回覆所指對象就是與她合照的吳女。

吳女知悉後，認為葉女貼文是在不實影射她為吸毒的毒蟲、還在酒店上過班，因此提出告訴。刑事部分，認定葉女散布不實言論，依加重誹謗罪判她拘役20日，可易科罰金2萬元。

吳女提出的附帶民事求償訴訟，經移送簡易庭審理後，葉女未到庭抗辯，也未提出書狀答辯。但法官認為她的言論，導致吳女精神上受到痛苦，審酌雙方資力，判葉女應賠償5萬元。

(中時 )