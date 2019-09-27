任佑宰去年捲入張紫妍案。（圖／取自《MBC》韓網）

曾演出韓版《流星花園》的女星張紫妍10年錢自殺過世，得年29歲，去年全案重調查，挖出張紫妍生前曾與三星集團公主李富真前夫任佑宰有35次通話紀錄，但任佑宰全否認。最近任佑宰和李富真離婚官司二審出爐，任佑宰可從女方那裡得到141億韓元（約3.6億台幣），財產分割比率從15%變更為20%，但任佑宰仍不滿意，揚言要上訴。

去年任佑宰捲入張紫妍案，被媒體爆料在張紫妍輕生前一年有密切往來，共有35次通話紀錄，但任佑宰不認，只說兩人在聚會上見過一面，否認有私交，韓媒進一步曝光紀錄，可見兩人在2008年6月6日到17日通聯次數高達35次，每次通話時間約在1分鐘左右，最長一次通話總長約有5分鐘，而任佑宰無回應。

任佑宰和李富真1999年結婚，育有一子，任佑宰原本是普通員工，因李富真向父親極力抗爭，兩人才順利結婚，使任佑宰被封為「男版灰姑娘」，怎料2014年女方率先向法院提出離婚訴訟，2017年離婚官司一審出爐，兒子監護權歸李富真，任佑宰可分得三星家產86億韓元（約2.2億台幣），任佑宰不服提出上訴。

近日三星公主李富真和前夫任佑宰的二審判決出爐，除了分手費從86億韓元提高到141億韓元，任佑宰獲得每月2次探視權。對此，李富真表示接受，任佑宰則說計算財產時未將部分股權算入，認為前妻總資產被少算，不服判決，但要等收到判決書再考慮上訴。

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(中時電子報)