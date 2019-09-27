台北市原民會27日上午在市議會提出工作報告，市議員王浩質疑北市原住民大多住在內湖，位於北投的凱達格蘭文化館「蚊子比人多」，呼籲改設置托嬰幼兒空間；陳怡君則抨擊「迎客坊」曾長達8個月時間無人使用，呼籲在原民會未核可舉辦活動期間，也可讓一般遊憩使用。

原民會主委巴干‧巴萬今日上午在台北市議會提出工作報告，表示將從族人有感、文化造才、文化熱點、市政行銷四大方向推動原民事務。

王浩引用巴干‧巴萬報告內容指出，原民會的報告把原民風味館無人使用的照片也放進報告，很「老實」。他並表示北市的原住民族大多定居內湖，但北投的凱達格蘭文化館使用頻率低「蚊子比人多」，呼籲原民會放棄本位主義，要求在一個月內檢討使用有沒有彈性活化空間。

陳怡君則指出，據她觀察位於花博園區的迎客坊，最長曾有8個月的時間無人使用，使用租借需以紙本申請，經她爭取開放上網申請登記租借，但迄今卻仍無人登記使用，呼籲原民會開放一般民眾申請使用。

原民會主委巴于干‧巴萬表示，一般民眾只要事先申請，迎客坊即可在非活動期間讓市民遊憩使用，但大型活動還是要申請。至於談性使用凱達格蘭會館則將在研議後1個月後向議會提出報告。

(中時 )