黃子佼27日主持華視《超級同學會》，談到廣播金鐘獎頒獎典禮即將來臨，他不僅以《飛碟五子奇》入圍流行音樂節目主持人獎，還受邀演出，他細數這兩周工作，坦言很焦慮，「廣播金鐘的演出、電視金鐘的主持，還有台北時裝周，連新的外景節目也在這周開錄，進入焦慮狀態。」是否有信心拿獎，他笑說：「連3年槓龜，差不多輪到我了。」

黃子佼對廣播有真愛，他30年前從世新廣播主持開始一路至今，不管是身體不適、颱風天、地震，始終堅持崗位，「我再忙都沒請過長假，為了要去直播，颱風天爆胎，幾千塊換一顆輪胎，你覺得划得來嗎？最難做的是九二一那天，整個社會氣氛都不好。」被問到每集酬勞，他坦言每集4位數，為節目買幾張CD、黑膠唱片就沒有了，旁敲側擊下，他透露酬勞應是3000元以下，比臨演還低。

黃子佼（左）與卜學亮一起主持《超級同學會》，入圍本屆金鐘。（華視提供）

今年不只入圍廣播金鐘，黃子佼在電視金鐘也表現精采，以《超級同學會》入圍綜藝節目主持人獎，《一呼百應》也入圍益智及實境節目及主持人獎，被問到是否有信心廣播、電視雙奪金，他笑說：「娶妻前很旺，這個是迷信，但不可不信，人生就是追求今天過得比昨天好，希望有一天可以兩個都拿，這是心中對自己的期許。」

(中時 )