玖壹壹領軍的「混血兒娛樂」今年邁入5週年，宣布將在11月22日，在台中ALTA Nightclub舉辦「5週年派對」。回想成立5年來點滴，對玖壹壹來說，不僅是「第一份『副業』投資」，也十分有成就，「第一次脫離藝人身分，嘗試做個管理者」，一路以來許多人給予建議和批評，玖壹壹說：「不管什麼言論我們都當做是在支持我們，希望未來混血兒的大家可以更好」。

玖壹壹領軍的「混血兒娛樂」今年邁入5週年，宣布將在11月22日，在台中ALTA Nightclub舉辦「5週年派對」。（混血兒娛樂提供）

混血兒娛樂旗下藝人包括玖壹壹、187INC、賴慈泓、BCW、草屯囝仔、臭屁嬰仔、艾文同學等，玖壹壹談成立契機：「初衷很簡單，想做我們喜歡的音樂」，並坦言經營不簡單：「原本我們都只是一群愛作夢，努力作自己，就算被人譏笑也要一直走下去的孩子。既然我們都可以站在舞台上，也有了自己的公司，相信所有人只要堅持自己的路，一直走下去，大家也一定行！」

賴慈泓。（混血兒娛樂提供）

BCW。（混血兒娛樂提供）

臭屁嬰仔。（混血兒娛樂提供）

187INC。（混血兒娛樂）

僅加入1年的艾文同學回憶：「一開始興奮又緊張，怕沒辦法融入大家，但公司的人都很好」，他也說：「辛苦老闆們和各位姊姊哥哥，希望可以辦到50週年」。嘻哈金童BCW感激：「從我一無所有的時候，公司對我拋出橄欖枝、張開雙手擁抱我，願意給我機會」。臭屁嬰仔歐吉虎直呼「最開心的是我得到一個家，待來年創一番輝煌佳績」、立勝祝福「混血兒一年比一年更壯大」；屁辰感謝「祝所有藝人活動不斷不斷的跑、錢會持續的飽」！

艾文同學。（混血兒娛樂提供）

草屯囝仔。（混血兒娛樂提供）

5週年派對難得全體集合，玖壹壹說：「想把他弄到最好，歌單及銜接橋段部分也重新設計，保證跟其他活動不同」，玖壹壹最後以老闆口氣勉勵大家：「最好是旗下所有藝人可以賺大錢，然後我們就能退休了 。」混血兒娛樂5週年派對11/22（五）晚間22點，售票時間：10/1至10/31，購票資訊請鎖定混血兒娛樂粉絲專頁。

(中時 )