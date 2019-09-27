市長林智堅在「料理小學堂」中特別擔任1日課座老師，帶大庄孩子炒米粉、焗烤米粉等創意料理。（陳育賢攝）

大庄孩子們在「米粉達人」課程中，認識新竹米粉的起源。（陳育賢攝）

新竹市香山區大庄國小附設幼兒園推動STEM科學教育，以「庄腳囡仔的水、米、米粉盛宴」為主題特色課程，讓孩子透過「快樂小農夫」、「水道工程師」等體驗，實踐親自種稻、訪查社區三姓公溪、進米粉寮認識在地產業，27日獲全國教學卓越獎金質獎肯定。

市府教育處表示，大庄國小附設幼兒園於2017年起配合幼教新課綱，率先實施不分科STEM課程，帶學生走入社區認識水資源與稻米產物，實作課程多元創新，獲今年度教育部教學卓越獎金質獎，全台僅5所幼兒園獲金質獎肯定。

大庄附幼主任李如瀅表示，此次獲獎的「庄腳囡仔的水、米、米粉盛宴」課程，是參考STEM教育理念，結合科學、技術、工程及數學跨領域教學，規畫「水的樂園」、「與米有約」、「米粉達人」3大主題，同時加入家長協助並融合社區特色，讓孩子們玩水、種稻及當大廚炒米粉，從實作中體驗各種科學原理，感受社區環境的自然與人文風情。

這項課程也串聯了家長、社區與學校的力量，一同帶著孩子「以社區為教室快樂學習」，「水的樂園」帶學生認識社區三姓公溪的歷史，還繪製庄水地圖讓學童學會珍惜水資源，孩子也親手設計製作小船，扮演工程師建構水道做浮力實驗，其中「小船馬拉松」比賽更是讓孩子樂此不疲、成就感滿滿。

另，「與米有約」主題課則是延續三姓公溪具灌溉功能的學習概念，帶學生體驗種稻樂趣，利用學校的花圃讓孩子當快樂小農夫插秧種稻，就近觀察水稻的成長過程，更帶孩子探訪社區米店，用聞、摸、看等親感體驗認識黑米、糯米、糙米的差異，更親自下廚嘗試各種煮米方式，進而學會珍惜食物，實踐從產地到餐桌的完整食農教育。

「米粉達人」帶學生認識新竹米粉的起源，孩子不僅進入各家工廠參訪，還繪製大庄米粉地圖，更親自蒐集資料歸納出新竹盛產米粉的主因，對在地產業有全方位認識。

市長林智堅也在「料理小學堂」中特別擔任1日課座老師，帶孩子炒米粉、焗烤米粉等創意料理。林智堅表示，「料理小學堂」廚房除了烹煮食物，更能化身成為孩子多元化學習的手作空間，翻轉大家對上課的想像，也做了最好教學示範。

(中時 )