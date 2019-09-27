大政治大爆卦-無色覺醒》打韓車輪戰 高雄議會黑暗時刻？ 14:132019/09/27 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨日（26）高雄市議會進行巿長施政報告與質詢，國民黨市議員邱于軒現場播放大港開唱片段，內容充斥不堪入目汙穢，市長韓國瑜也忍不住大罵「粗俗、下流不堪」。 其實高雄民進黨議員的圍攻，除了要打亂韓國瑜總統之路的節奏外，也是位下一任高雄市長之爭的前哨戰。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》酸韓說法不一 網求蘇揆繳挖油發大財影片 14:132019/09/24 政治 旺董蔡衍明：你是藍色？還是綠色？超越藍綠！ 17:452019/09/24 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》官官相護活教材？ 明文有難集體掩護 14:132019/09/25 政治 郭陣營抹紅 青出於藍 04:092019/09/26 論壇廣場 不能白眼了！黃捷沒抽到質詢氣噗噗 09:472019/09/26 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》韓備詢被走鐘？ DPP逼簽辭職信開箱文黑韓 14:112019/09/26 政治 國家機器打韓？這單位竟出手 網：真的瘋了！ 16:002019/09/26 政治 政治熱門新聞 郭與趙少康會面後退選？郭幕僚曝真相... - 政治 東大生找到蔡論文證據？ 彭文正查詢後發現... - 政治 不挺韓了？胡幼偉：我也有點迷惘 - 政治 推電競產業被打臉 韓國瑜回應了！ - 政治 韓民調大輸？夏春湧：等陸戰開始敵營聞風喪膽 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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