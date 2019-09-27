昨日（26）高雄市議會進行巿長施政報告與質詢，國民黨市議員邱于軒現場播放大港開唱片段，內容充斥不堪入目汙穢，市長韓國瑜也忍不住大罵「粗俗、下流不堪」。

其實高雄民進黨議員的圍攻，除了要打亂韓國瑜總統之路的節奏外，也是位下一任高雄市長之爭的前哨戰。

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(中時電子報)