台鐵今日上午四腳亭=瑞芳間西正線電車線沒電，經搶修於13時05分現場恢復供電，解除封鎖，第1趟列車4171次到達四腳亭後確認電車線無異常，13時25分路線恢復雙線正常行駛，影響26列次、754分、旅客約6528人。台鐵表示，此事故已由內部運安處調查中。

(中時 )