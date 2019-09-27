台鐵四腳亭=瑞芳停電 影響6528人 14:272019/09/27 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵示意圖。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵今日上午四腳亭=瑞芳間西正線電車線沒電，經搶修於13時05分現場恢復供電，解除封鎖，第1趟列車4171次到達四腳亭後確認電車線無異常，13時25分路線恢復雙線正常行駛，影響26列次、754分、旅客約6528人。台鐵表示，此事故已由內部運安處調查中。 (中時 ) #台鐵 #影響 #電車線 #瑞芳 #路線 也許您會感興趣 推薦閱讀 法國美少女來瑞工就讀 開心造訪黃金博物館 18:212019/09/23 生活 核三廠除役 台電自願進二階環評 16:082019/09/25 生活 豐原鎮清宮27日鎮瀾宮謁祖 路線公布 14:222019/09/26 生活 新北打卡聖地象鼻岩驚傳民眾墜海 無生命跡象 16:062019/09/26 社會 台鐵超商據點 進入全家時代 04:102019/09/27 產業．科技 台鐵列車年久失修 逾半缺料難補 04:102019/09/27 生活新聞 米塔颱風最快今生成 高壓影響路徑 09:442019/09/27 生活 防東北角成賄選溫床 基檢與瑞芳警攜手抓賄 11:492019/09/27 社會 準颱米塔西偏對台影響恐增 關鍵在它身上 12:032019/09/27 生活 普悠瑪慘案 黃國昌痛批林佳龍包庇 13:312019/09/27 政治 生活熱門新聞 奪走賈伯斯命其實是它 10症狀出現是警訊 - 生活 撿到槍韓柯一起酸 記者反問5字王世堅大結巴 - 生活 大港開唱爆粗話！韓轟呱吉下流 網飆一句完勝 - 生活 是你嗎？「統一發票開獎」7-11千萬兩位、全家千萬1位 - 生活 米塔颱風最快今生成 預測路徑曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。