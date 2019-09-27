PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，面臨聲勢、整合雙重危機。日前有民調指出，若新北市前市長朱立倫願出任副手，支持度將飆升7%。與總統蔡英文差距瞬間縮至誤差範圍內的3%。網友直言，這多出來的7%，正是深藍族群說服自己投韓的底線。

網友在PTT論壇發文《韓朱配與朱韓配的謎之7%》，寫道：「前幾天民調韓朱配，讓韓民調+7%晚上政論說，那幹嘛當初不朱韓配一旁的新北議員說，那民調可能只剩7%從邏輯的角度來看，到底這謎之7%的變因是什麼呢？想知道一直癡癡仰望表達願意出任副手的張加進來，韓張配能有幾%咧？」

文章一出，有人直言：「就需要一個理由投韓的深藍，韓目前就是連深藍都逼走的程度。」

其他網友紛紛回應：「看起來最後會是韓張配」、「如果現在再初選，朱應該遠高於韓，韓現在那支持度就跟深綠基本盤類似，不會再大降，但也高不了，KMT支持者真的不會去投票的會蠻多的」、「朱16年至少出來穩住立委盤，那群立委少廢話又要朱2020犧牲！」

(中時電子報)