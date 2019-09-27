卜學亮27日主持華視《超級同學會》，他與黃子佼以該節目入圍電視金鐘綜藝節目主持人獎，被問到心情如何，他坦言，相較之下，師父張小燕獲頒本屆金鐘終身成就獎，自己擔任引言人的壓力更大，如何將張小燕精采的66年演藝圈生涯濃縮成4分鐘，目前還在頭痛中。

卜學亮表示，「還在做最後決定，引言會穿插影片、照片，資料很多，還沒做最後決定，所以沒法開始準備，很榮幸可以當引言人，但不能犯錯，所以比較緊張一點。」他光以口語正常念出就花費8分鐘，勢必還要刪掉一半，濃縮至4分鐘，一旁的黃子佼笑說：「我代表大會拜託你，8分鐘太長，請把時間再濃縮。」現場笑成一團。

張小燕獲頒第54屆電視金鐘獎終身成就獎。（資料照）

談到引言內容，黃子佼表示，「小燕姊跟往年得獎者最大不同，是她5歲就在這行業，以前我幫黃鶯鶯引言，她是少女時期才進來，那個歷史段沒小燕姊66年那麼長。」內容是否會讓觀眾有所觸動，他回應，「不至於讓觀眾哭，但會有一些情懷在，在座都是電視人，會有很多投射、回憶，因為大家都上過她節目，也被她訪過，是另外一種感動的眼淚，人人心中都有一個小燕姊。」

(中時 )