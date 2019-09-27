總統蔡英文，今年7月出訪加勒比海友邦期間，有人在網路上指稱「蔡英文到海地才四小時，就送了45億，高雄要滅登革熱5000萬才給2000多萬！」總統府除緊急澄清，還向警方提告，表示海地是投資，警方循線追查，將涉嫌散佈訊息的3名男子，依違反社維法分別裁罰。其中，56歲潘姓男子經新店簡易庭審理後，法官認為潘男只是轉貼他人訊息，觀看者不會產生畏懼或恐慌，致有影響公共安寧的情況，裁定不罰。

蔡政府針對網路言論，積極採取所謂打假訊息的手段，透過警方偵辦調查後，逐一追究當事人的言責，都以違反社維法散佈謠言送辦。

本件起因今年7月中旬，蔡英文總統出訪加勒比海友邦進行「自由民主永續之旅」期間，網路開始流傳「蔡英文到海地才4小時，就送新台幣45億，高雄要滅登革熱5000萬才給2000多萬！什麼政府」的訊息。

蔡英文在友邦聖露西亞訪問時，立即接受媒體訪談，澄清海地是商業性質較重貸款，高雄5000萬就是5000萬，沒有5000萬變2000萬的事，是有人刻意操弄這些假消息。刑事局偵九大隊查辦後，今年7月25日宣佈，破獲 潘姓等3名男子散佈假訊息案件，詢問後依違反社維法，將3人分別函送轄區警察局依法裁處。

其中，潘男部分，台北地院新店簡易庭法官認為，潘男是轉貼他人的留言內容，不是屬明知為不實事實而捏造謠言散發傳佈於公眾。相關文字內容雖可能造成人民對政府的不信任，然人民的不信任感是否會轉化成畏懼、恐慌等負面心理，有相當大的疑問

法官認為，依卷附貼文內容所示，雖有網友就貼文內容進行討論，但也不足以認定已使觀看者產生畏懼或恐慌，致有影響公共安寧之情，不能單憑潘男有刊載文字內容的事實，就說他有散佈謠言足以影響公共之安寧的不當行為。與社會秩序維護法第63條第1項第5款規定的構成要件不合，應裁定不罰。

(中時 )