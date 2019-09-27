朱立倫建議找回楊秋興，網路罵聲一片。(韓家軍-新生)

前新北市長朱立倫今表示，不管未來會怎樣發展，對於曾經幫助過國民黨的朋友，都要心存感恩之心，不要口出惡言，包括「日前被開除黨籍的前高雄縣長楊秋興、前中評委陳宏昌」，黨內都應該要找回來，因為只有擴大支持，才不會造成更多對立，只有大團結能讓國民黨勝選。但網路對朱立倫的建議一片罵聲，網友諷刺，乾脆連之前也是國民黨的現任綠委陳明文一併找回好了!

對於朱立倫呼籲要找回黑韓的前高雄縣長楊秋興、前中評委陳宏昌，網友留言一片罵聲。新聞被轉發到「韓家軍-新生」社團，網友留言「要不要把賴清德找去國民黨呀」、「那國民黨乾脆改名背骨黨，好不好啊？」、「這黨我算是服了，讚嘆啊!」、「順便把陳明文一併找回怎樣?腦子浸水喔」、「現在總統立委重要，還是尋人啟事重要，大人大種了，腳長在自己身上，自己走就自己回」、「是誰說話難聽翻臉不認……」、「朱立倫的找回楊秋興言論🔥，讓我決定政黨票不投國民黨，立委棄投。扶不起的爛國民黨!!!!三字經都快出口了，真是一群豬隊友」、「看樣自己沒辦法選總統，其他人也別想選」、「都能黑韓總黑到這種程度了，留與不留有差嗎?還是留下來捅自己人?」

(中時電子報)