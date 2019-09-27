海軍司令部明天將在基隆港區舉辦營區開放活動，明天活動最大的亮點，是開放今年剛當選國軍模範團體，剛進行全艦翻修，且是已達74歲全球最高齡的祖師爺輩的茄比級「海獅號」（SS-791）潛艦內部供民眾進入參觀。

海獅潛艦屬於二次世界大戰時期產物，至今已高齡74歲，經過台船號召國內外廠商，進行16個月全面翻修後，在艦上老舊零件及系統的商源全部消失下，負責翻修的台船，找來不少國內廠商合作，解決零件問題後，終於順利讓「海獅號」重現當年風華，重回戰備任務，海軍表示，經過翻修後海獅號仍能在深度150公尺處執行任務，平常訓練時大概都在56~60呎 深度。

海獅軍艦原名CUTLASS（短彎劍），由美國新罕布夏州（State of New Hampshire）海軍造船廠承造，於民國34年正式服勤；民國37年由美國樸資茅斯（Portsmouth）造船廠改裝成茄比Ⅱ型潛艦。我國於民國62年派遣官兵至美國佛羅里達州西島海軍基地接艦成軍，命名為「海獅軍艦」，民國63年返國，亦是我國首艘返國服役的潛艦，迄今已捍衛海疆45年。

海軍表示，海獅艦更新後的內艙，主要是機電系統大多已換新，而且配上中文顯示儀表，連操控的動力、液壓系統，也都是國內廠商負責更新。

海軍司令部表示，明天海獅艦内艙雖然開放民眾參觀，但未開放攝影，因此不准攜帶任何具有照相功能的電子產品上艦，籲請民眾遵守相關規定。

(中時電子報)