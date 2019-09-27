相傳「亞洲第一夫人」宋美齡女士最愛的紅珊瑚。（台北分署提供）

「大型福祿壽三仙擺件」栩栩如生，散發著祥瑞氣象。（台北分署提供）

法務部行政執行署的「一二三聯合拍賣」又來了，台北分署在下月1日下午3時舉行聯合拍賣，品項包括相傳「亞洲第一夫人」宋美齡女士最愛的紅珊瑚、、我旅美高球女將李旻愛用的「AKIRA GOLF」高爾夫球桿組。

台北分署說，「AKIRA PROTOTYPE」球桿組原價18萬元，變賣價3萬6500元，另「SERENE HOUSE的」擴香瓶禮盒，每組市價2520元到2660元，拍賣會場只要280元起即可入手。

此外，拍賣會場上還有「愛的世界」的女童泳裝及可愛童裝、節能省電的LED燈泡與T恤及POLO衫，想撿便宜的民眾記得準時競標。

相傳「亞洲第一夫人」宋美齡女士最愛的紅珊瑚，也有多項珠寶現身拍賣會場，其中最吸晴的是原價高達千萬元的「AK珊瑚自然枝樹」，材質為最高等級的天然紅珊瑚，附有寶石鑑定書，這次變賣底價僅76萬元，買到賺到。

喜愛翡翠、玉飾的民眾也千萬不要錯過本次拍賣會，現場有各類物件供民眾挑選，最具代表性的是「大型福祿壽三仙擺件」，這次變賣的三仙擺件雕工精細，栩栩如生，散發著祥瑞氣象，翡翠質地細膩，明潤動人，是不可多得的物件。

在不動產部分，台北市萬華區西園路一段34巷公寓，底價只要756萬元；文山區興隆段有祭祀公業逾2000餘坪住宅用地將進行2拍；台北市大安區、中山區、松山區、萬華區、文山區及新北市新店區、石碇區也多筆土地及建物準備拍賣。

(中時 )