勞動力發展署桃竹苗分署近日在苗栗縣舉辦2天1夜「未來，由我決定」產學計畫聯合迎新宿營活動。（勞動力發展署提供／陳育賢新竹傳真）

勞動力發展署桃竹苗分署為了提供參與「雙軌訓練旗艦計畫」及「產學訓合作訓練」的大學新鮮人正確職涯觀念等，近日在苗栗縣舉辦2天1夜「未來，由我決定」產學計畫聯合迎新宿營活動，鼓勵青年努力追尋夢想「自己的未來，由自己決定」。

桃竹苗分署指出，產學迎新活動辦理至今已超過5年，為擴大成效今年邀請台北科技大學、龍華科技大學、健行科技大學及中華大學等4校產學計畫150位學生共同參與。

活動中除安排職涯諮商與勞動法令與相關資源的認識外，還特別安排「青春talk秀─如果我是勞動部長」、「青春大聲說」、「BYE！性別刻板─1家之煮」及團隊激勵等活動。

其中「青春talk秀」是讓青年以「如果我是勞動部長」的角色扮演方式融入活動，彼此討論對未來夢想的期待及如何克服青年就業障礙。

勞動部主任秘書陳明仁也親自到場陪同青年們在夢想明信片寫下自己的職涯目標，並封存至「夢想郵筒」，等待4年後重啟，鼓勵青年努力追尋夢想「自己的未來，由自己決定」。

陳明仁表示，根據勞動部「15-29歲青年勞工就業狀況調查」報告指出，近5成青年勞工第1次找工作時曾遭遇困難，其中以「經歷不足」占27.4％最高、其次是「不知道自己適合做哪方面工作」27.3％，「技能不足」16.5％。

為縮減產學落差，勞動部致力推動各項產學合作計畫，透過「做中學、學中做」的訓練模式，協助青年從工作中探索未來職涯方向與累積專業技能。計畫推動至今已在全台培育超過數萬名優秀學生投入產業，訓後就業率更高達9成以上。

桃竹苗分署長賴家仁指出，桃竹苗分署提供青年朋友及企業各項就業及職訓計畫，協助青年朋友加強在就業市場上競爭力，相關資訊可上桃竹苗分署官網及賈桃樂粉絲專頁查詢各項訊息，或電話聯絡桃竹苗分署03-4855368。

(中時 )