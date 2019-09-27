台灣羽壇一哥周天成，今天花了39分鐘直落二拍落印尼選手雷斯塔維托，順利闖進四強，距離衛冕之路只差兩步。

周天成與雷斯塔維托曾在9月初的台北公開賽四強賽交手，當時周天成在輸掉第一局的情況下演出逆轉勝戲碼。

今日雙方再次狹路相逢，首局小天一度6比7落後，隨後要回領先優勢，雙方呈現拉鋸，3度平手，但周天成技高一籌，21比18搶得先機。

次局，周天成在熟悉對方打法之後打出15比5攻勢，取得18比8的絕對領先優勢，士氣遭到重挫的雷斯塔維托，最終9比21飲恨吞下對戰2連敗。

(中時電子報)