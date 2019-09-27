羽球》周天成輕鬆進韓國賽四強 14:262019/09/27 中時電子報 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣一哥、世界排名第二的周天成，直落二輕取印尼選手，順利闖進韓國賽四強，距離衛冕路之剩兩步之遙。(李弘斌攝／資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣羽壇一哥周天成，今天花了39分鐘直落二拍落印尼選手雷斯塔維托，順利闖進四強，距離衛冕之路只差兩步。 周天成與雷斯塔維托曾在9月初的台北公開賽四強賽交手，當時周天成在輸掉第一局的情況下演出逆轉勝戲碼。 今日雙方再次狹路相逢，首局小天一度6比7落後，隨後要回領先優勢，雙方呈現拉鋸，3度平手，但周天成技高一籌，21比18搶得先機。 次局，周天成在熟悉對方打法之後打出15比5攻勢，取得18比8的絕對領先優勢，士氣遭到重挫的雷斯塔維托，最終9比21飲恨吞下對戰2連敗。 (中時電子報) #周天成 #羽球 #韓國 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文接見十大傑青 首位女性棒球裁判入選 18:542019/09/23 政治 超車三勁敵 戴資穎重返世界球后 10:352019/09/24 體育 4寶島組合闖會內 戴資穎明中午出賽 18:202019/09/24 體育 王傳家遭妻控通姦 雙方達成離婚協議 12:112019/09/25 社會 台中市議會定期會將開議 藍綠雙方展開激烈攻防 17:482019/09/25 生活 韓國賽拚衛冕 周天成首戰迅速晉級 21:372019/09/25 體育 遊歐更方便 臺義雙方開放快速通關 12:222019/09/26 旅遊 挺過3局大戰 周天成韓國衛冕再進一步 14:592019/09/26 體育 準備第13輪談判 陸商務部：中美雙方正保持密切溝通 17:302019/09/26 兩岸 體育熱門新聞 CBA》歸化大陸？林書豪：認真考慮中 - 體育 MLB》15年「國王」退位 水手最終戰淚灑球場 - 體育 羽球》周天成輕鬆進韓國賽四強 - 體育 觀護盃》說好的退休呢！成力煥到台啤打工 - 體育 MLB》張育成守備超流暢 印隊晉季後賽僅13.6％ - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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